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Матч «Сочи» - «Локомотив» пройдёт на стадионе «Фишт»

Комиссия РПЛ удовлетворена состоянием газона.
Матч «Сочи» - «Локомотив» пройдёт на стадионе «Фишт»
25 августа 2023 11:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) вынесла вердикт о состоянии газона на стадионе «Фишт» перед матчем 6-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Локомотивом».

Серьёзных нарушений по качеству поля выявлено не было, поэтому игра пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» согласно ранее составленному графику, сообщает «Матч ТВ».

Матч «Сочи» - «Локомотив» состоится 27 августа и начнётся в 20:00 по московскому времени. Перед началом 6-го тура РПЛ обе команды набрали по 6 очков и занимают соответственно десятое и одиннадцатое места.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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