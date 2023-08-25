Матч «Сочи» - «Локомотив» пройдёт на стадионе «Фишт»

Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) вынесла вердикт о состоянии газона на стадионе «Фишт» перед матчем 6-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Локомотивом».

Серьёзных нарушений по качеству поля выявлено не было, поэтому игра пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» согласно ранее составленному графику, сообщает «Матч ТВ».

Матч «Сочи» - «Локомотив» состоится 27 августа и начнётся в 20:00 по московскому времени. Перед началом 6-го тура РПЛ обе команды набрали по 6 очков и занимают соответственно десятое и одиннадцатое места.