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Тренер «Реала Сосьедад» заявил, что у Захаряна большой потенциал

«Он может стать великолепным футболистом».
25 августа 2023 12:29
автор: Виталий Овсянников

52-летний испанский специалист Иманоль Альгуасиль, возглавляющий «Реал Сосьедад», высказался о российском новичке клуба Арсене Захаряне.

«Он меня удивил, но не своим уровнем, а тем, как адаптировался. У него большой потенциал и отличный характер, хотя ему всего 20 лет. Если ничего такого не произойдет, он станет великолепным футболистом. Я включил его в заявку, потому что он готов сыграть. Спасибо Карпину за то, что он не вызвал Захаряна в сборную и оставил его в клубе, чтобы он лучше адаптировался», — цитирует Иманоля Альгуасиля El Desmarque.

Ранее сообщалось, что Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Матч состоится сегодня, 25 августа, в 20:30 (мск).

источник: El Desmarque
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