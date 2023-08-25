Тренер «Реала Сосьедад» заявил, что у Захаряна большой потенциал

52-летний испанский специалист Иманоль Альгуасиль, возглавляющий «Реал Сосьедад», высказался о российском новичке клуба Арсене Захаряне.

«Он меня удивил, но не своим уровнем, а тем, как адаптировался. У него большой потенциал и отличный характер, хотя ему всего 20 лет. Если ничего такого не произойдет, он станет великолепным футболистом. Я включил его в заявку, потому что он готов сыграть. Спасибо Карпину за то, что он не вызвал Захаряна в сборную и оставил его в клубе, чтобы он лучше адаптировался», — цитирует Иманоля Альгуасиля El Desmarque.

Ранее сообщалось, что Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Матч состоится сегодня, 25 августа, в 20:30 (мск).