Мбаппе отклонил новое предложение «ПСЖ» по продлению контракта

Спортивный обозреватель Рамон Альварес де Мон сообщает в своих социальных сетях о том, что французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе вновь отказался продлить контрактное соглашение с парижским клубом.

Согласно данным источника, глава клуба Лиги 1 Нассер Аль-Хелаифи должен будет самостоятельно принять решение о будущем 24-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался активировать опцию продления договора и был отстранен от первой команды: он пропустил турне по Японии и не вошел в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0). Позже сообщалось, что стороны сумели уладить конфликт, и футболист вернулся к тренировкам с первой командой.

В матче 2-то тура Лиги 1 против «Тулузы» (1:1) Мбаппе принял участие и стал автором забитого гола.