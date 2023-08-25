В Египте одобрили идею проведения матча со сборной России

Эхаб Эль Коми, представляющий технический отдел Египетской футбольной ассоциации, рассказал о возможном проведении товарищеской игры между Россией и Египтом.

«Мы приветствуем идею проведения товарищеского матча со сборной России в будущем, но не в этом году. Этой осенью у нас уже утвержден график игр: 8 сентября — встреча с Эфиопией, а 12 сентября товарищеский матч с Тунисом. У нас нет конкретного предложения от РФС, но, если оно поступит, нам будут важны детали сделки. Мы открыты и готовы к этому», — заявил Эль Коми в интервью Sport24.

Ранее Валерий Карпин объявил состав сборной России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября. В заключительный день сбора российская команда сыграет товарищескую встречу против Катара.