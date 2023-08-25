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«Краснодар» отказался продавать Кривцова в европейский клуб

21-летний хавбек впечатлил скаутов многих команд.
25 августа 2023 13:10
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 25 августа, «РБ Спорт» сообщает о том, что ФК «Краснодар» отказался отпускать своего 21-летнего полузащитника Никиту Кривцова в европейский клуб.

Согласно информации источника, российский хавбек впечатлил своей игрой скаутов многих команд Европы.

Его действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне хавбек провел за «быков» 27 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

На старте нынешнего сезона он принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2,8 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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