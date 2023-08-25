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Клопп прокомментировал информацию об интересе к Салаху из Саудовской Аравии

«Салах — игрок «Ливерпуля», здесь не о чем говорить».
25 августа 2023 13:25
автор: Виталий Овсянников

Немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий английский «Ливерпуль», отреагировал на слухи о возможном трансфере нападающего своей команды Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад».

«Говорить о новостях в СМИ – это немного другое, с нашей точки зрения здесь не о чем говорить, Мохамед Салах – игрок «Ливерпуля». Там ничего нет, если бы что-то было, ответ был бы «нет», — цитирует Клоппа издание This is Anfield.

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах согласился перейти в клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Команда из Джидды готова заплатить за 31-летнего египетского нападающего более 90 млн евро.

Текущий контракт Салаха с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 65 млн евро.

источник: This is Anfield
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