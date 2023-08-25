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Болельщик «Спартака» облил журналиста пивом после поражения от «Зенита» (видео)

На хулигана составят протокол.
25 августа 2023 13:33
автор: Максим Скороходов

Болельщик «Спартака» облил пивом журналиста «Матч ТВ», сообщает «Спорт день за днем».

По данным издания, происшествие произошло после поражения красно-белых от «Зенита» (1:3) в 5-м туре Российской премьер-лиги. До этого между мужчинами был разговор.

Телеграм-канал «Мутко против» уточняет, что пострадавшим оказался Александр Бедарев, а фаната задержали, на него оформят протокол по статье 20.31.

Телеканал обратился в «Спартак» с просьбой разобраться в случившейся ситуации. Бедарев лично в полицию не обращался, правоохранительные органы начали расследование после появления видео происшествия.

источник: «Спорт день за днем»
источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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