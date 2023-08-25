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Рубиалес — о скандале с поцелуем: я ошибся, но не собираюсь уходить в отставку!

Глава RFEF не желает покидать свой пост.
25 августа 2023 14:01
автор: Виталий Овсянников

Луис Рубиалес, возглавляющий испанскую федерацию футбола (RFEF), заявил, что не собирается покидать свой пост из-за скандала с поцелуем на ЖЧМ-2023.

«Пришло время высказаться. Я совершил ошибку, и сейчас не самое подходящее время для подобного жеста. Но неужели всё настолько серьёзно, что я должен уйти? Я не собираюсь уходить в отставку. Что я такого сделал?! Я буду бороться до конца», — цитирует Рубиалеса издание Marca.

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счётом 1:0 в финале женского чемпионата мира и впервые в своей истории выиграли титул чемпионок. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной команды, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Это вызвало большой скандал в обществе.

источник: Marca
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