Рубиалес — о скандале с поцелуем: я ошибся, но не собираюсь уходить в отставку!

Луис Рубиалес, возглавляющий испанскую федерацию футбола (RFEF), заявил, что не собирается покидать свой пост из-за скандала с поцелуем на ЖЧМ-2023.

«Пришло время высказаться. Я совершил ошибку, и сейчас не самое подходящее время для подобного жеста. Но неужели всё настолько серьёзно, что я должен уйти? Я не собираюсь уходить в отставку. Что я такого сделал?! Я буду бороться до конца», — цитирует Рубиалеса издание Marca.

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счётом 1:0 в финале женского чемпионата мира и впервые в своей истории выиграли титул чемпионок. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной команды, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Это вызвало большой скандал в обществе.