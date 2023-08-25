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Александр Мостовой не удивился, что «Спартак» не поздравил его с 55-летним юбилеем

Бывший футболист отметил день рождения 22 августа.
25 августа 2023 14:01
автор: Максим Скороходов

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, высказался о том, что клуб не поздравил его с 55-летием.

«Ну, а что «Спартак»? О чём мы говорим, если я в первый раз попал на стадион «Спартака», когда мне было 50 лет. Меня тогда Сергей Родионов позвал, говорит: «Сань, приезжай, мы хотим тебе сделать подарок футболке в стекле». Я тогда первый раз на стадион «Спартака» и пришёл», - приводит «Метарейтинг» слова Мостового.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год, сыграв за клуб 106 матчей и забив 34 гола.

В составе красно-белых Мостовой стал двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР в 1987 году.

источник: «Метарейтинг»
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