Прокуратура Мадрида завела дело в отношении Рубиалеса о сексуальном насилии

Сегодня, 25 августа, издание El Confidencial сообщает о том, что прокуратура Мадрида начала расследование в отношении главы испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Футбольный функционер обвиняется в сексуальном насилии в адрес футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Согласно данным источника, на президента RFEF поступили три жалобы в прокуратуру Мадрида. Ряд юристов сообщает, что данный инцидент можно классифицировать как преступление, связанное с сексуальным насилием.

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале женского чемпионата мира, и впервые в своей истории выиграли титул чемпионок. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Это вызвало большой скандал в обществе.