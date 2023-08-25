«Монако» готов продать Головина

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро ответил на вопрос, может ли клуб подать российского полузащитника Александра Головина.

«Безусловно. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения», - приводит «Метарейтинг» слова Скуро, который не стал называть конкретную сумму.

27-летний футболист играет в составе монегасков с 2018 года. Головин провёл 178 матчей за «Монако» и забил 25 голов.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 28 млн евро.