ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Барселона» продлила контракт с Марком-Андре тер Штегеном

Немецкий голкипер продлил соглашение с каталонцами до середины 2028 года.
«Барселона» продлила контракт с Марком-Андре тер Штегеном
25 августа 2023 15:08
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 25 августа, «Барселона» на своём официальном сайте объявила о заключении нового контрактного соглашения с голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном.

Новый трудовой договор 31-летнего вратаря с каталонцами рассчитан до середины 2028 года. Сумма отступных составляет 500 млн евро.

Напомним, тер Штеген является воспитанником мёнхенгладбахской «Боруссии». В составе сине-гранатовых он выступает с июля 2014 года. За этот период он выиграл 16 титулов, пять раз стал чемпионом Ла Лиги и один раз выиграл Лигу чемпионов.

В общей сложности тер Штеген провёл 379 матчей за каталонцев, в которых пропустил 368 голов. На его счету 159 игр «на ноль».

источник: ФК «Барселона»
Чавес прошел медосмотр для завершения перехода в московское «Динамо»
В ближайшее время с мексиканцем будет подписан контракт.
25.08.2023 15:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«У меня идёт кровь из ушей». Давид де Хеа – о пресс-конференции Рубиалеса
Мнение экс-голкипера «Манчестер Юнайтед».
25.08.2023 15:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Спартака» Бонгонда сравнил уровень Ла Лиги с РПЛ
Конголезец перешёл в состав красно-белых из «Кадиса».
25.08.2023 15:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Агент Сафонов заявил, что Захарян приехал в испанский топ-клуб
«Реал Сосьедад» будет играть в Лиге чемпионов.
25.08.2023 15:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Монако» готов продать Головина
Клуб не исключает перехода футболиста сборной России в другую команду
25.08.2023 14:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Прокуратура Мадрида завела дело в отношении Рубиалеса о сексуальном насилии
Глава испанской федерации футбола угодил в серьезный скандал.
25.08.2023 14:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Рубиалес — о скандале с поцелуем: я ошибся, но не собираюсь уходить в отставку!
Рубиалес — о скандале с поцелуем: я ошибся, но не собираюсь уходить в отставку!
Глава RFEF не желает покидать свой пост.
25.08.2023 14:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Александр Мостовой не удивился, что «Спартак» не поздравил его с 55-летним юбилеем
Бывший футболист отметил день рождения 22 августа.
25.08.2023 14:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.