«Барселона» продлила контракт с Марком-Андре тер Штегеном

Сегодня, 25 августа, «Барселона» на своём официальном сайте объявила о заключении нового контрактного соглашения с голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном.

Новый трудовой договор 31-летнего вратаря с каталонцами рассчитан до середины 2028 года. Сумма отступных составляет 500 млн евро.

Напомним, тер Штеген является воспитанником мёнхенгладбахской «Боруссии». В составе сине-гранатовых он выступает с июля 2014 года. За этот период он выиграл 16 титулов, пять раз стал чемпионом Ла Лиги и один раз выиграл Лигу чемпионов.

В общей сложности тер Штеген провёл 379 матчей за каталонцев, в которых пропустил 368 голов. На его счету 159 игр «на ноль».