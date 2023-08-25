Агент Сафонов заявил, что Захарян приехал в испанский топ-клуб

Агент Алексей Сафонов высказался о переходе полузащитника сборной России Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».

20-летний россиянин подписал контракт до 2029 года и может дебютировать за новую команду 25 августа в матче 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».

«Нужно уезжать в молодом возрасте и доказывать свою состоятельность. Он мечтал играть в Испании, слава богу, попал туда. Меня вчера журналист спросил, сколько сезонов Арсену надо провести в Сан-Себастьяне, чтобы уйти в топ-клуб. Но «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, почему это не топ-клуб. Я думаю, у него всё будет нормально, главное, чтобы рядом был кто-то из окружения, родители. В этой команде играли и Карпин, и Хохлов — русских там помнят и уважают», — приводит «Изнанка» слова Сафонова.

Валерий Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 год, сыграв в общей сложности 180 матчей и забил 36 голов.

На счету Дмитрия Хохлова 111 игр и 14 мячей в 2000-2003 годах, проведённых в клубе из Сан-Себастьяна.

В сезоне-2002/03 «Реал Сосьедад» стал серебряным призёром чемпионата Испании с Карпиным и Хохловым в составе.