Нападающий «Спартака» Бонгонда сравнил уровень Ла Лиги с РПЛ

Форвард Тео Бонгонда, выступающий за московский «Спартак», сравнил уровень Ла Лиги и РПЛ.

Ранее он выступал за «Кадис» в чемпионате Испании.

«Очевидно, что уровень чемпионата Испании очень высок. Это одна из сильнейших лиг в мире. Там другая интенсивность игры. Но в РПЛ тоже достаточно сильных футболистов и уровень достойный. В любом случае я рад, что мне уже удалось забить несколько голов», — цитирует Бонгонду официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне конголезец забил за красно-белых четыре гола и отметился одной результативной передачей.