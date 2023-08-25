ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«У меня идёт кровь из ушей». Давид де Хеа – о пресс-конференции Рубиалеса

Мнение экс-голкипера «Манчестер Юнайтед».
25 августа 2023 15:30
автор: Виталий Овсянников

Испанский вратарь Давид де Хеа, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», отреагировал на отказ главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса покидать свой пост из-за сексистского скандала с поцелуем футболистки.

«У меня кровь из ушей идёт», — написал де Хеа в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Луис Рубиалес, возглавляющий испанскую федерацию футбола (RFEF), не собирается покидать свой пост из-за скандала.

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счётом 1:0 в финале женского чемпионата мира и впервые в своей истории выиграли титул чемпионок. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной команды, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Это вызвало большой скандал в обществе.

источник: «Советский спорт»
Чавес прошел медосмотр для завершения перехода в московское «Динамо»
В ближайшее время с мексиканцем будет подписан контракт.
25.08.2023 15:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Спартака» Бонгонда сравнил уровень Ла Лиги с РПЛ
Конголезец перешёл в состав красно-белых из «Кадиса».
25.08.2023 15:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Агент Сафонов заявил, что Захарян приехал в испанский топ-клуб
«Реал Сосьедад» будет играть в Лиге чемпионов.
25.08.2023 15:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселона» продлила контракт с Марком-Андре тер Штегеном
«Барселона» продлила контракт с Марком-Андре тер Штегеном
Немецкий голкипер продлил соглашение с каталонцами до середины 2028 года.
25.08.2023 15:08
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Монако» готов продать Головина
Клуб не исключает перехода футболиста сборной России в другую команду
25.08.2023 14:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Прокуратура Мадрида завела дело в отношении Рубиалеса о сексуальном насилии
Глава испанской федерации футбола угодил в серьезный скандал.
25.08.2023 14:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Рубиалес — о скандале с поцелуем: я ошибся, но не собираюсь уходить в отставку!
Рубиалес — о скандале с поцелуем: я ошибся, но не собираюсь уходить в отставку!
Глава RFEF не желает покидать свой пост.
25.08.2023 14:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Александр Мостовой не удивился, что «Спартак» не поздравил его с 55-летним юбилеем
Бывший футболист отметил день рождения 22 августа.
25.08.2023 14:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.