«У меня идёт кровь из ушей». Давид де Хеа – о пресс-конференции Рубиалеса

Испанский вратарь Давид де Хеа, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», отреагировал на отказ главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса покидать свой пост из-за сексистского скандала с поцелуем футболистки.

«У меня кровь из ушей идёт», — написал де Хеа в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Луис Рубиалес, возглавляющий испанскую федерацию футбола (RFEF), не собирается покидать свой пост из-за скандала.

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счётом 1:0 в финале женского чемпионата мира и впервые в своей истории выиграли титул чемпионок. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной команды, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Это вызвало большой скандал в обществе.