Чавес прошел медосмотр для завершения перехода в московское «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, сообщил о том, что футболист успешно прошёл медосмотр перед подписанием контракта с московским «Динамо».

«Чавес сегодня прошел медосмотр, все хорошо», — сказал Курти в интервью «Спорт-Экспресс».

Чавес выступал за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.