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Чавес прошел медосмотр для завершения перехода в московское «Динамо»

В ближайшее время с мексиканцем будет подписан контракт.
25 августа 2023 15:43
автор: Виталий Овсянников

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, сообщил о том, что футболист успешно прошёл медосмотр перед подписанием контракта с московским «Динамо».

«Чавес сегодня прошел медосмотр, все хорошо», — сказал Курти в интервью «Спорт-Экспресс».

Чавес выступал за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.

источник: «Спорт-Экспресс»
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