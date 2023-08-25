Нападающий Иглесиас решил не играть за сборную Испании из-за отказа Рубиалеса уходить в отставку

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас заявил, что откажется играть за сборную Испании, если Луис Рубиалес остается на посту руководителя Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Выступление в составе сборной Испании - одно из самых великих событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня снова такая возможность, но я решил не возвращаться в сборную до того момента, пока ситуация останется прежней, пока подобные действия остаются безнаказанными. За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол», - написал Иглесиас в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Луис Рубиалес, возглавляющий испанскую федерацию футбола (RFEF), не собирается покидать свой пост из-за скандала.

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счётом 1:0 в финале женского чемпионата мира и впервые в своей истории выиграли титул чемпионок. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной команды, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Это вызвало большой скандал в обществе.