Акинфеев не выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Оренбургом»

Футбольные клубы «Оренбург» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 6-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится в Оренбурге и станет первой для нового тренера хозяев поля Давида Деограси, сменившего на этом посту Иржи Ярошика.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Ковалёв, Башич, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

ЦСКА: Тороп, Набабкин, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Обляков, Мухин, Глебов, Зделар, Заболотный, Чалов.

Встречу будет судить бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Начало матча в 17:30 по московскому времени.

После пяти туров ЦСКА занимает пятое место, набрав 9 очков, «Оренбург» с одним очком замыкает турнирную таблицу.