Петржела рассказал, сколько он заработал в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о том, сколько он заработал за время работы в России.

«Я проработал в «Зените» примерно 4,5 года — за каждый календарный год получал 250 тысяч евро. За все время в России я заработал чуть больше одного миллиона трехсот тысяч евро. Я не проиграл их всех в казино, как многие думают. Я уже потратил все эти деньги на квартиры и машины. Сейчас уже на пенсии, отдыхаю, тренирую детей. Работа в Санкт-Петербурге была лучшим этапом в моей карьере!», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Петржела работал в «Зените» с 2003 года по 2006. Под руководством чешского специалиста клуб становился серебряным призёром чемпионата России и выигрывал Кубок Премьер-лиги.