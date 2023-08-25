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Петржела рассказал, сколько он заработал в «Зените»

Специалист работал в клубе с 2003 по 2006 годы.
25 августа 2023 17:32
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о том, сколько он заработал за время работы в России.

«Я проработал в «Зените» примерно 4,5 года — за каждый календарный год получал 250 тысяч евро. За все время в России я заработал чуть больше одного миллиона трехсот тысяч евро. Я не проиграл их всех в казино, как многие думают. Я уже потратил все эти деньги на квартиры и машины. Сейчас уже на пенсии, отдыхаю, тренирую детей. Работа в Санкт-Петербурге была лучшим этапом в моей карьере!», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Петржела работал в «Зените» с 2003 года по 2006. Под руководством чешского специалиста клуб становился серебряным призёром чемпионата России и выигрывал Кубок Премьер-лиги.

источник: «РБ-Спорт»
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