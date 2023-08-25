Ари выразил желание открыть новый футбольный клуб вместе с Федуном

Бывший нападающий «Спартака» Ари сообщил об идее открыть вместе с Леонидом Федуном новый футбольный клуб в Москве.

«Леонид Федун может купить клуб в Европе, но, честно, у меня для него есть другое предложение. Вчера с женой обсуждали идею открыть новый футбольный клуб в Москве. Наберу Федуну и обсужу эту идею, хочу вместе с ним открыть еще одну московскую команду.

Если Федун захочет мне помочь и не только финансово, то я сто процентов в деле. Он купит, а я ему буду помогать. Вместе мы добьемся успеха. Уверен, Леонид Арнольдович примет мое предложение, ха-ха!» , - приводит слова Ари Sport24.

Федун с 2004 года и до августа 2022 года владел 32,7 % акций и являлся президентом футбольного клуба «Спартак», а также был председателем совета директоров.