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Ари выразил желание открыть новый футбольный клуб вместе с Федуном

Бразилец задумался о своей команде.
25 августа 2023 18:49
автор: Александр Кожевников

Бывший нападающий «Спартака» Ари сообщил об идее открыть вместе с Леонидом Федуном новый футбольный клуб в Москве.

«Леонид Федун может купить клуб в Европе, но, честно, у меня для него есть другое предложение. Вчера с женой обсуждали идею открыть новый футбольный клуб в Москве. Наберу Федуну и обсужу эту идею, хочу вместе с ним открыть еще одну московскую команду.

Если Федун захочет мне помочь и не только финансово, то я сто процентов в деле. Он купит, а я ему буду помогать. Вместе мы добьемся успеха. Уверен, Леонид Арнольдович примет мое предложение, ха-ха!» , - приводит слова Ари Sport24.

Федун с 2004 года и до августа 2022 года владел 32,7 % акций и являлся президентом футбольного клуба «Спартак», а также был председателем совета директоров.

источник: Sport24.ru
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