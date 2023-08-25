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«Ничего нового не увидел и не увижу». Мостовой - об обучении на тренера

Экс-футболист продолжает учёбы в академии РФС.
25 августа 2023 19:04
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что он пока не узнал ничего нового во время обучения в академии Российского футбольного союза.

«Как обучение? Тяжеловато. Первая часть обучения только началась. Ничего нового я не увидел и не увижу. Все, чем занимался всю свою жизнь, видел и слышал. Но это программа, приходится сидеть и слушать.

Сказали, первая часть обучения будет длиться от 12 до 14 месяцев», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

За свою футбольную карьеру Мостовой дважды становился чемпионом СССР, выиграл Кубок Португалии и стал двукратным обладателем Кубка Интертото.

В мае 2023 года бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» направил документы в академию Российского футбольного союза для обучения и получения тренерской лицензии в будущем.

источник: «РБ-Спорт»
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