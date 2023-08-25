ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Факел» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ

Встреча пройдёт в Воронеже.
25 августа 2023 19:27
автор: Александр Кожевников

Воронежский «Факел» и «Краснодар» из одноимённого города объявили стартовые составы команд на матч шестого тура Российской Премьер-лиги.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Арутюнян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Встреча состоится на стадионе ««Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

После пяти туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 13 очками. «Факел» с тремя очками располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.

источник: «Советский спорт»
«Факел» - «Краснодар»: Кордоба не реализовал пенальти
Счёт в матче в Воронеже пока не открыт.
25.08.2023 20:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
Федотов прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА и «Оренбурга»
Армейцы упустили победу в самой концовке встречи.
25.08.2023 20:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Захарян начнёт первый матч в составе «Реала Сосьедад» на скамейке запасных
Соперником команды является дебютант Ла Лиги «Лас-Пальмас».
25.08.2023 20:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче Деограсии
«Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче Деограсии
Матч проходил в Оренбурге.
25.08.2023 19:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Оренбург» - ЦСКА: Вера сравнял счёт в матче
Матч проходит в Оренбурге.
25.08.2023 19:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ничего нового не увидел и не увижу». Мостовой - об обучении на тренера
Экс-футболист продолжает учёбы в академии РФС.
25.08.2023 19:04
Футбол
автор: Александр Кожевников
Ари выразил желание открыть новый футбольный клуб вместе с Федуном
Ари выразил желание открыть новый футбольный клуб вместе с Федуном
Бразилец задумался о своей команде.
25.08.2023 18:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Оренбург» - ЦСКА: гости вышли вперёд благодаря голу Мойзеса
«Оренбург» - ЦСКА: гости вышли вперёд благодаря голу Мойзеса
Матч проходит в Оренбурге.
25.08.2023 18:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.