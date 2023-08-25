«Факел» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ

Воронежский «Факел» и «Краснодар» из одноимённого города объявили стартовые составы команд на матч шестого тура Российской Премьер-лиги.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Арутюнян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Встреча состоится на стадионе ««Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

После пяти туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 13 очками. «Факел» с тремя очками располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.