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«Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче Деограсии

Матч проходил в Оренбурге.
«Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче Деограсии
25 августа 2023 19:28
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Оренбург"

Футболисты «Оренбурга» и ЦСКА сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Оренбурге завершилась вничью – 1:1.

Счёт был открыт на 50-й минуте, когда мяч в ворота хозяев поля после передачи Заболотного отправил Мойзес. Хозяева забили ответный гол на 70-й минуте. Отличился Лукас Вера.

Матч стал дебютным для нового главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии, который сменил на этом посту Иржи Ярошика.

После шести туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает пятое место, «Оренбург» набрал второе очко в сезоне, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

В седьмом туре 3 сентября ЦСКА встретится в Москве с действующим чемпионом России – «Зенитом», а «Оренбург» сыграет дома с «Сочи».

источник: «Советский спорт»
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