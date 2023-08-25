«Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче Деограсии

Футболисты «Оренбурга» и ЦСКА сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Оренбурге завершилась вничью – 1:1.

Счёт был открыт на 50-й минуте, когда мяч в ворота хозяев поля после передачи Заболотного отправил Мойзес. Хозяева забили ответный гол на 70-й минуте. Отличился Лукас Вера.

Матч стал дебютным для нового главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии, который сменил на этом посту Иржи Ярошика.

После шести туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает пятое место, «Оренбург» набрал второе очко в сезоне, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

В седьмом туре 3 сентября ЦСКА встретится в Москве с действующим чемпионом России – «Зенитом», а «Оренбург» сыграет дома с «Сочи».