«Краснодар» и «Факел» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ

Футболисты «Факела» и «Краснодара» сыграли вничью в матче 6-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Воронеже завершилась нулевой ничьей.

На 13-й минуте арбитр матча Алексей Амелин назначил пенальти в ворота хозяев поля, однако Кордоба попал в штангу, а после на добивании промахнулся мимо пустых ворот.

«Краснодар» с 14 очками сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ, а «Факел», набрав 4 очка, находится на 15-м месте.

В матче седьмого тура «Краснодар» примет московский «Спартак», а «Факел» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов».