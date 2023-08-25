ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»

20-летний вингер вступил в игру на 75-й минуте.
25 августа 2023 22:12
автор: Артур Гичунцев

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле в матче 3-го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Лас-Пальмасом».

Экс-футболист московского «Динамо» вступил в игру на 75-й минуте при счете 0:0. Он заменил Брайса Мендеса. Таким образом, 20-летний вингер дебютировал за клуб из Сан-Себастьяна.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го. По данным СМИ, сумма трансфера составила 12,5 млн евро. Кроме того, «Динамо» полагаются бонусы с последующей продажи игрока.

источник: «Советский спорт»
«Краснодар» и «Факел» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
«Краснодар» и «Факел» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
Матч проходил в Воронеже.
25.08.2023 22:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч чемпионата Франции против «Нанта»
Встреча начнется в 22.00 мск.
25.08.2023 21:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кепа дебютирует за «Реал» в матче против «Сельты»
Стал известен стартовый составы «сливочных».
25.08.2023 21:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Торпедо» рассталось с защитником Шапичем
Футболист не выходил на поле после вылета в Первую лигу.
25.08.2023 20:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Факел» - «Краснодар»: после первого тайма нулевая ничья
Матч проходит в Воронеже.
25.08.2023 20:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «Оренбурга» – о матче ЦСКА: мы заслуживаем лучшего результата
Встреча завершилась со счетом 1:1.
25.08.2023 20:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Факел» - «Краснодар»: Кордоба не реализовал пенальти
Счёт в матче в Воронеже пока не открыт.
25.08.2023 20:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
Федотов прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА и «Оренбурга»
Федотов прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА и «Оренбурга»
Армейцы упустили победу в самой концовке встречи.
25.08.2023 20:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.