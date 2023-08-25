Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле в матче 3-го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Лас-Пальмасом».

Экс-футболист московского «Динамо» вступил в игру на 75-й минуте при счете 0:0. Он заменил Брайса Мендеса. Таким образом, 20-летний вингер дебютировал за клуб из Сан-Себастьяна.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го. По данным СМИ, сумма трансфера составила 12,5 млн евро. Кроме того, «Динамо» полагаются бонусы с последующей продажи игрока.