ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в дебютном матче Захаряна

Россиянин вступил в игру на 75-й минуте.
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в дебютном матче Захаряна
25 августа 2023 22:30
автор:
автор фото: ФК "Реал Сосьедад"

«Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад» не смогли выявить победителя в матче 3-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в стартовый состав басков: он начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 75-й минуте.

Таким образом, 20-летний вингер, купленный у московского «Динамо», дебютировал за клуб из Сан-Себастьяна.

После сегодняшней встречи «Реал Сосьедад» занимает 12-е место в чемпионате Испании, добыв 3 очка. У «Лас-Пальмаса» – 2 очка и 14-я позиция.

2 сентября баски примут «Гранаду», а «Лас-Пальмас» днем позже сыграет на выезде с «Жироной».

Вратарь сборной Израиля перешёл в «Баварию»
Контракт рассчитан на пять лет.
25.08.2023 23:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
В РФС отказались выдавать трансферный сертификат для Норманна
Соответствующее уведомление отправлено в ФИФА.
25.08.2023 23:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хет-трик Роналду и дубль Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех»
Хет-трик Роналду и дубль Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех»
Команда одержала первую победу в новом сезоне.
25.08.2023 23:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
В РПЛ определили лучшего игрока матча между «Факелом» и «Краснодаром»
Встреча завершилась вничью.
25.08.2023 23:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Обладатель Кубка Чили перешёл в состав «Балтики»
Трансфер чилийского защитника в Россию завершён.
25.08.2023 22:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»
20-летний вингер вступил в игру на 75-й минуте.
25.08.2023 22:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Краснодар» и «Факел» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
«Краснодар» и «Факел» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
Матч проходил в Воронеже.
25.08.2023 22:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч чемпионата Франции против «Нанта»
Встреча начнется в 22.00 мск.
25.08.2023 21:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.