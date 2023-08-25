«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в дебютном матче Захаряна

«Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад» не смогли выявить победителя в матче 3-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в стартовый состав басков: он начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 75-й минуте.

Таким образом, 20-летний вингер, купленный у московского «Динамо», дебютировал за клуб из Сан-Себастьяна.

После сегодняшней встречи «Реал Сосьедад» занимает 12-е место в чемпионате Испании, добыв 3 очка. У «Лас-Пальмаса» – 2 очка и 14-я позиция.

2 сентября баски примут «Гранаду», а «Лас-Пальмас» днем позже сыграет на выезде с «Жироной».