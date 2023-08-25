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Обладатель Кубка Чили перешёл в состав «Балтики»

Трансфер чилийского защитника в Россию завершён.
25 августа 2023 22:40
автор: Александр Евграфов

Защитник аргентинского «Уракана» Гильермо Сото стал игроком калининградской «Балтики», сообщает пресс-служба команды, опубликовавшей видеоролик, посвященный этому.

Соглашение с 29-летним чилийцем рассчитано на три года.

«Я Гильермо Сото, я рад стать частью «Балтики», - отметил футболист в ролике.

Сото является воспитанником одного из самых титулованных клубов своей страны – «Универсидад Католика», но в его составе так и не сыграл. В 2018 году в составе «Палестино» футболист стал обладателем Кубка Чили.

Полтора года назад на правах аренды он перешёл в аргентинский «Уракан», с которым провёл 61 матч, а также три матча в составе сборной Чили.

источник: ФК «Балтика»
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