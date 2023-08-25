В РФС отказались выдавать трансферный сертификат для Норманна

Российский футбольный союз отказался выдавать в международном трансферном сертификате норвежцу Матиасу Норманну, сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

«Сегодня мы отправили в ФИФА уведомление, что мы отказываем в международном трансферном сертификате ввиду того, что игрок является зарегистрированным игроком: его контракт не прекращён и не окончен. Оснований для передачи сертификата в Саудовскую Аравию нет», - цитирует Митрофанова «Чемпионат».

В начале августа 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта, мотивировав это опасением за свою безопасность из-за атак беспилотников на Москву, и отбыл из России.

В «Динамо» выразили протест против решения футболиста, однако через десять дней было объявлено, что Норманн перешёл в саудовский «Аль-Раед».

В сезоне-2021/22 Норманн на правах аренды выступал за английский «Норвич». В марте 2022 года он заявил, что не хочет возвращаться в Россию, однако впоследствии передумал, отметив, что возвращение в РПЛ является для него лучшей возможностью.