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В РФС отказались выдавать трансферный сертификат для Норманна

Соответствующее уведомление отправлено в ФИФА.
25 августа 2023 23:28
автор: Александр Евграфов

Российский футбольный союз отказался выдавать в международном трансферном сертификате норвежцу Матиасу Норманну, сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

«Сегодня мы отправили в ФИФА уведомление, что мы отказываем в международном трансферном сертификате ввиду того, что игрок является зарегистрированным игроком: его контракт не прекращён и не окончен. Оснований для передачи сертификата в Саудовскую Аравию нет», - цитирует Митрофанова «Чемпионат».

В начале августа 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта, мотивировав это опасением за свою безопасность из-за атак беспилотников на Москву, и отбыл из России.

В «Динамо» выразили протест против решения футболиста, однако через десять дней было объявлено, что Норманн перешёл в саудовский «Аль-Раед».

В сезоне-2021/22 Норманн на правах аренды выступал за английский «Норвич». В марте 2022 года он заявил, что не хочет возвращаться в Россию, однако впоследствии передумал, отметив, что возвращение в РПЛ является для него лучшей возможностью.

источник: Чемпионат.com
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