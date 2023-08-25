ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вратарь сборной Израиля перешёл в «Баварию»

Контракт рассчитан на пять лет.
25 августа 2023 23:41
автор: Александр Евграфов

Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе вратаря сборной Израиля по футболу и «Маккаби» из Тель-Авива Даниэля Переца, сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Соглашение с голкипером рассчитано до 2028 года. Перец выбрал для выступления номер 18.

Ранее сообщалось, что голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может не вернуться к футболу до начала 2024 года. В начале августа Нойер перенёс операцию по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости. Нойер получил тяжёлую травму во время отпуска в конце 2022 года. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отметил, что Нойер может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.

Заменивший его в составе мюнхенцев по ходу сезона-2022/23 швейцарец Янн Зоммер ранее подписал контракт с итальянским «Интером».

На счету Переца 101 матч в составе «Маккаби», 44 из которых всухую. В ноябре 2022 года он дебютировал за сборную Израиля.

источник: ФК «Бавария»
«Лейпциг» разгромил «Штутгарт», забив пять голов за 26 минут
Хозяева поля одержали волевую победу.
25.08.2023 23:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Монако» с Головиным в составе вырвал ничью у «Нанта» и возглавил чемпионат Франции
«Монако» с Головиным в составе вырвал ничью у «Нанта» и возглавил чемпионат Франции
Все решил точный удар Мирона Боядю.
25.08.2023 23:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Футболистки сборной Испании потребовали отставки президента RFEF Рубиалеса
Скандал с поцелуем Эрмосо набирает обороты.
25.08.2023 23:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Форвард «Арсенала» Балогун перейдёт в «Монако»
Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.
25.08.2023 23:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
В РФС отказались выдавать трансферный сертификат для Норманна
Соответствующее уведомление отправлено в ФИФА.
25.08.2023 23:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хет-трик Роналду и дубль Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех»
Хет-трик Роналду и дубль Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех»
Команда одержала первую победу в новом сезоне.
25.08.2023 23:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
В РПЛ определили лучшего игрока матча между «Факелом» и «Краснодаром»
Встреча завершилась вничью.
25.08.2023 23:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Обладатель Кубка Чили перешёл в состав «Балтики»
Трансфер чилийского защитника в Россию завершён.
25.08.2023 22:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.