Вратарь сборной Израиля перешёл в «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе вратаря сборной Израиля по футболу и «Маккаби» из Тель-Авива Даниэля Переца, сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Соглашение с голкипером рассчитано до 2028 года. Перец выбрал для выступления номер 18.

Ранее сообщалось, что голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может не вернуться к футболу до начала 2024 года. В начале августа Нойер перенёс операцию по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости. Нойер получил тяжёлую травму во время отпуска в конце 2022 года. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отметил, что Нойер может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.

Заменивший его в составе мюнхенцев по ходу сезона-2022/23 швейцарец Янн Зоммер ранее подписал контракт с итальянским «Интером».

На счету Переца 101 матч в составе «Маккаби», 44 из которых всухую. В ноябре 2022 года он дебютировал за сборную Израиля.