Футболистки сборной Испании потребовали отставки президента RFEF Рубиалеса

Футболистки сборной Испании объявили о том, что намерены бойкотировать игры команды, пока президент испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес остаётся на своём посту, сообщает Marca.

«По итогам событий, произошедших утром, и учитывая слова, сказанные господином Луисом Рубиалесом, игроки сборной, недавно завоевавшие звание чемпионов мира, выступили в поддержку Дженифер Эрмосо. Мы хотим выразить своё твёрдое и громкое осуждение поведения, оскорбляющего достоинство женщин. Игроки сборной Испании по футболу, действующие чемпионы мира, ожидают решительной реакции со стороны государственных властей. Мы хотим заявить, что все игроки, подписавшие это письмо, не вернутся в сборную, пока нынешнее руководство продолжает свою деятельность», – приводит текст заявления Marca.

Ранее Эрмосо опровергла слова президента Рубиалеса о том, что давала согласие на поцелуй во время празднования победы на чемпионате мира по футболу.