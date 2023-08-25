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«Монако» с Головиным в составе вырвал ничью у «Нанта» и возглавил чемпионат Франции

Все решил точный удар Мирона Боядю.
«Монако» с Головиным в составе вырвал ничью у «Нанта» и возглавил чемпионат Франции
25 августа 2023 23:56
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Монако"

«Нант» и «Монако» выдали результативный матч в 3-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Хозяева имели преимущество в два мяча, но не смогли удержать победу, пропустив гол на 85-й минуте: спасителем монегасков оказался Мирон Боядю.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и доиграл до финального свистка, но голевыми действиями не отметился.

Таким образом, его команда набрала 7 очков и вышла на 1-е место в Лиге 1. «Нант» расположился на 13-й строчке, добыв одно очко.

источник: «Советский спорт»
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