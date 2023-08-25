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«Лейпциг» разгромил «Штутгарт», забив пять голов за 26 минут

Хозяева поля одержали волевую победу.
25 августа 2023 23:58
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Лейпцига» разгромили «Штутгарт» в матче второго тура Бундеслиги. Встреча в Лейпциге завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Отличился футболист «Штутгарта» Серху Гирасси. После перерыва хозяева поля забили пять голов за 26 минут.

Голы на свой счёт записали Беньямин Хенрикс (51-я минута), Дани Ольмо (63-я), Лои Опенда (66-я), Кевин Кампль (74-я) и Хави Симонс (76-я).

«Лейпциг» набрал три очка и поднялся на второе место в чемпионате Германии. У «Штутгарта» столько же и команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.

источник: «Советский спорт»
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