«Лейпциг» разгромил «Штутгарт», забив пять голов за 26 минут

Футболисты «Лейпцига» разгромили «Штутгарт» в матче второго тура Бундеслиги. Встреча в Лейпциге завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.
Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Отличился футболист «Штутгарта» Серху Гирасси. После перерыва хозяева поля забили пять голов за 26 минут.
Голы на свой счёт записали Беньямин Хенрикс (51-я минута), Дани Ольмо (63-я), Лои Опенда (66-я), Кевин Кампль (74-я) и Хави Симонс (76-я).
«Лейпциг» набрал три очка и поднялся на второе место в чемпионате Германии. У «Штутгарта» столько же и команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.
источник: «Советский спорт»