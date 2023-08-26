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«Реал» одержал третью победу подряд в чемпионате Испании

Винисиус Жуниор получил в матче с «Сельтой» травму и был заменён на 18-й минуте.
26 августа 2023 00:42
автор: Александр Евграфов

Футболисты мадридского «Реала» одержали третью победу подряд в чемпионате Испании. Матч третьего тура в Виго против «Сельты» завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу королевскому клубу принёс гол Джуда Беллингема на 81-й минуте. Нападающий забивает третий матч подряд.

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор вынужден был досрочно завершить матч. На 10-й минуте он получил травму правого бедра, а спустя 8 минут попросил замену и покинул поле. Вместо него в игру вступил новичок «Реала» Хосел.

«Реал» набрал 9 очков из 9 возможных и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. В 4-м туре мадридцы примут «Хетафе», а «Сельта» отправится в гости к «Альмерии».

источник: «Советский спорт»
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