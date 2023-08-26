Защитник «Зенита» Эракович рассказал о мнении сербов о российском футболе

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал о том, как на его родине воспринимают Россию.

Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до июня 2027 года.

«Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской. Даже при существовании изоляции от еврокубков? Мы же говорим конкретно о национальных турнирах. И я вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Эраковича.

В текущем сезоне защитник провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.