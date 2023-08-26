Активная группа фанатов «ПСЖ» не планируют акций против Мбаппе на матче с «Лансом»

Ультрас «ПСЖ» не будет проводить акции против форварда клуба Килиана Мбаппе в матче с «Лансом».
Отметим, что игра 3-го тура чемпионата Франции состоится 26 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.
Как сообщает L'Equipe, активная группа фанатов парижской команды не будет использовать баннеры с каким-либо негативом в адрес Мбаппе. Акции будут проходить в нейтральном или положительном ключе.
Фанаты «ПСЖ» надеются, что Килиан продлит свой контракт с командой.
Ранее появилась информация, что французский нападающий отклонил последнее предложение клуба о продлении контракта, который истекает летом следующего года.
источник: L'Equipe