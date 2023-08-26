Роналдиньо может оказаться под стражей в Бразилии по делу о мошенничестве

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо попал в очередной скандал.

Как сообщает Ole, футболист обвиняется по делу о мошенничестве с участием фирмы, которая специализируется на криптовалюте. Экс-игрок «Барселоны» должен был предстать перед судом в Бразилии в начале недели.

Роналдиньо дважды вызывали для дачи показаний, но не ответил на полученные повестки. Нападающий ссылался на логистические сложности. Если футболист вновь не явится в суд, то может быть помещён под стражу.

Отметим, что в 2020 года Роналдиньо задержала полиция Парагвая за предъявление фальшивых паспортов.