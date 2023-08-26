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«Зенит» — «Урал»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

Матч начнется в 15:00 (мск).
«Зенит» — «Урал»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
26 августа 2023 12:11
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

26 августа в 15:00 (мск) в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» проведёт домашний матч с «Уралом».

Игра состоится на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр — Артём Чистяков (Азов).

Посмотреть встречу «Зенит» — «Урал» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент подопечные Сергея Семака располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе. В прошлом туре сине-бело-голубым удалось одержать победу в принципиальном противостоянии над «Спартаком» (3:1).

«Урал» выдал лучший старт в своей истории, и на данный момент подопечные Виктор Гончаренко занимают вторую строчку с 13 баллами. В прошлом туре уральцы одержали гостевую победу над «Балтикой» (1:0).

источник: «Советский спорт»
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