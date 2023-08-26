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Стала известна стоимость билетов на бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа

Самый дорогой билет стоит 228 тысяч рублей.
26 августа 2023 12:19
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 26 августа, состоится бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа.

Поединок состоится в польском городе Вроцлав.

Издание Sportskeeda опубликовала стоимость билетов на бой.

Сообщается, что самый дорогой билет стоит 9999 злотых (228 тысяч рублей). Минимальная цена – 49 злотых (1120 рублей). Отмечается, что в наличие остались только самые дорогостоящие билеты в VIP-сектора.

На церемонии взвешивания Усик весил 220,9 фунта (100,2 кг), а Дюбуа - 233,2 фунта (105,78 кг).

На профессиональном ринге украинец провёл 20 боёв и все выиграл (13 – нокаутом). У Дюбуа столько же поединков, 19 побед (18 – нокаутом) и одно поражение.

источник: Sportskeeda
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