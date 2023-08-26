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«Рубин» сыграет против «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ

Игра начнется в 17:30 (мск).
«Рубин» сыграет против «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ
26 августа 2023 12:33
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Рубин"

26 августа в 17:30 (мск) в матче 6-го тура РПЛ казанский «Рубин» проведёт домашний матч с московским «Динамо».

Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена». Главный арбитр — Сергей Карасев (Москва).

Посмотреть встречу «Рубин» — «Динамо» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

В прошлом туре казанский клуб одержал свою первую победу в сезоне, взял верх над «Крыльями Советов» со счетом 2:1. Данный успех позволил «Рубину» подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ с пятью очками в активе.

«Динамо» одержало уже три победы подряд. Причем на данном отрезке бело-голубые взяли верх над лучшими командами прошлого сезона – «Зенитом» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички идут на пятом месте с 10 баллами.

источник: «Советский спорт»
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