Слуцкий прокомментировал качество газона в Сочи на стадионе «Фишт»

Экс-наставник российской сборной Леонид Слуцкий поделился мнением о качестве газона стадиона «Фишт» в Сочи.

На нём 27 августа состоится матч 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

«Насколько я знаю, ситуация в Сочи абсолютно такая же. То есть у них на базе идеальные по качеству поля, где работает профессиональный агроном, но на «Фиште» всегда ужас», – заявил Слуцкий в прямом эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига (РПЛ) направила комиссию на стадион «Фишт», которая была удовлетворена состоянием газона. Серьёзных нарушений по качеству поля выявлено не было.