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«Обычный инцидент в мужском коллективе». Мамаев рассказал о драке в сборной России на ЧЕ-2016

Возглавлял команду Леонид Слуцкий.
26 августа 2023 12:59
автор: Александр Поволоцкий

Экс-хавбек сборной России Павел Мамаев рассказал об об инциденте, который произошел между игроками национальной команды на ЧЕ-2016.

Отметим, что после драки футболист получение рассечение брови.

«Давайте так: я не думаю, что эту ситуацию вообще надо комментировать, так как она касается национальной команды. Я плохого ничего не делал и хотел сгладить углы. Что такого в этом инциденте? Он совершенно обычный, ну, разбитая бровь. Я имею в виду обычный с точки зрения мужского коллектива. Если глобализировать, можно раздуть как угодно», — заявил Мамаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В СМИ сообщалось, что конфликт произошел между Денисом Глушаковым и Романом Широковым. Мамаев пытался разнять партнёров и получил повреждение.

источник: «Коммент.Шоу»
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