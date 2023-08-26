«Обычный инцидент в мужском коллективе». Мамаев рассказал о драке в сборной России на ЧЕ-2016

Экс-хавбек сборной России Павел Мамаев рассказал об об инциденте, который произошел между игроками национальной команды на ЧЕ-2016.

Отметим, что после драки футболист получение рассечение брови.

«Давайте так: я не думаю, что эту ситуацию вообще надо комментировать, так как она касается национальной команды. Я плохого ничего не делал и хотел сгладить углы. Что такого в этом инциденте? Он совершенно обычный, ну, разбитая бровь. Я имею в виду обычный с точки зрения мужского коллектива. Если глобализировать, можно раздуть как угодно», — заявил Мамаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В СМИ сообщалось, что конфликт произошел между Денисом Глушаковым и Романом Широковым. Мамаев пытался разнять партнёров и получил повреждение.