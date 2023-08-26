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«Урок свой я получил, но это негативный опыт». Мамаев — о тюрьме

Экс-игрок сборной России сидел в тюрьме в 2018-2019 годах.
26 августа 2023 13:06
автор: Виталий Овсянников

Бывший футболист Павел Мамаев, наиболее известный по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов», заявил, что заключение в тюрьме стало для него жизненным уроком.

«Безусловно, урок свой я получил. В любом случае, это негативный опыт, через который мы, наверное, становимся сильнее, что-то отрезаем или отсекаем от себя. Конечно, я ощущаю, что изменился. Но изменения, которые произошли за последние два года, связаны только с женой и моей новой семьёй», — заявил Мамаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, экс-игрок сборной России сидел в тюрьме в 2018-2019 годах. Ему были предъявлены обвинения по статьям «побои» и «хулиганство».

источник: «Коммент.Шоу»
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