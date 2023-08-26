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«Спартак» — «Ахмат»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

Матч начнется в 19:30 (мск).
26 августа 2023 13:24
автор: Виталий Овсянников

26 августа в 19:30 (мск) в матче 6-го тура РПЛ Спартак» проведёт домашний матч с «Ахматом».

Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена». Главный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

Посмотреть встречу «Спартак» — «Ахмат» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

Красно-белые начали сезон с пяти побед подряд, однако в последних двух матчах потерпели поражения. Сначала подопечные Гильермо Абаскаля уступили «Уралу» (2:3), а в прошлые выходные проиграли «Зениту» (1:3). На текущий момент «Спартак» идёт на шестом месте с девятью очками.

«Ахмат» с шестью баллами в активе располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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