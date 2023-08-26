Алексис Санчес подписал контракт с «Интером»

Чилийский нападающий Алексис Санчес продолжит карьеру в миланским «Интером».

Как сообщает пресс-служба «нерадзурри», с 34-летним футболистом подписан контракт на правах свободного агента. Санчес заключил соглашение до конца июня 2024 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в четыре миллиона евро.

Напомним, что форвард выступал за «Интер» в сезоне-2019/2020 и в период с сентября 2020 по августа 2022 года.

В минувшем сезоне Санчес играл за «Марсель», в составе которого провел 44 матча и забил 18 голов.