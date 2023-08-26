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Алексис Санчес подписал контракт с «Интером»

Ранее футболист уже выступал за «нерадзурри».
Алексис Санчес подписал контракт с «Интером»
26 августа 2023 13:45
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Чилийский нападающий Алексис Санчес продолжит карьеру в миланским «Интером».

Как сообщает пресс-служба «нерадзурри», с 34-летним футболистом подписан контракт на правах свободного агента. Санчес заключил соглашение до конца июня 2024 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в четыре миллиона евро.

Напомним, что форвард выступал за «Интер» в сезоне-2019/2020 и в период с сентября 2020 по августа 2022 года.

В минувшем сезоне Санчес играл за «Марсель», в составе которого провел 44 матча и забил 18 голов.

источник: ФК «Интер» (Милан)
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