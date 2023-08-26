Глава ИИХФ Тардифф заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в деле голкипера Федотова

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф считает, что московский ЦСКА запугивает общественность в деле вратаря армейской команды Ивана Федотова.

«То, чем занимается ЦCКА, я называю простым запугиванием. Я не удивлен, но в хоккее все должны соблюдать правила. Дождёмся 1 сентября и посмотрим, что произойдет», — цитирует Тардифа «РИА Новости».

Ранее главный тренер ЦСКА Фёдоров заявил, что Федотов будет выступать за ЦСКА в КХЛ с 1 сентября, несмотря на дисквалификацию со стороны ИИХФ.