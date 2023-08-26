ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Глава ИИХФ Тардифф заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в деле голкипера Федотова

Хоккеист не имеет право выступать в КХЛ до начала 2024 года, но его собираются выпустить на лёд.
Глава ИИХФ Тардифф заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в деле голкипера Федотова
26 августа 2023 13:44
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф считает, что московский ЦСКА запугивает общественность в деле вратаря армейской команды Ивана Федотова.

«То, чем занимается ЦCКА, я называю простым запугиванием. Я не удивлен, но в хоккее все должны соблюдать правила. Дождёмся 1 сентября и посмотрим, что произойдет», — цитирует Тардифа «РИА Новости».

Ранее главный тренер ЦСКА Фёдоров заявил, что Федотов будет выступать за ЦСКА в КХЛ с 1 сентября, несмотря на дисквалификацию со стороны ИИХФ.

источник: «РИА Новости»
Бывший тренер «Севильи» рассказал, как Арсену Захаряну стать популярным в Испании
Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче против «Лас-Пальмаса».
26.08.2023 14:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Краснодаром» признано верным
Матч прошел на арене «быков».
26.08.2023 14:42
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Масалитин рассказал, из-за чего ЦСКА потерял очки в матче с «Оренбургом»
Команды сыграли вничью.
26.08.2023 14:37
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ари заявил, что может вернуться в России, чтобы сыграть в Медиалиге
На его счету два матча за российскую сборную.
26.08.2023 14:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» — «Урал»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
«Зенит» — «Урал»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
Встреча начнется в 15:00 (мск).
26.08.2023 14:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гайич заявил, что у ЦСКА есть амбиции стать чемпионом России
В минувшем сезоне армейцы финишировали на второй строчке.
26.08.2023 13:59
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Алексис Санчес подписал контракт с «Интером»
Алексис Санчес подписал контракт с «Интером»
Ранее футболист уже выступал за «нерадзурри».
26.08.2023 13:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» — «Ахмат»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
«Спартак» — «Ахмат»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
Матч начнется в 19:30 (мск).
26.08.2023 13:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.