Гайич заявил, что у ЦСКА есть амбиции стать чемпионом России

Сербский футболист Милан Гайич, выступающий за ЦСКА на позиции полузащитника, рассказал об амбициях своей команды.

«Кто станет чемпионом? Я не знаю. Посмотрим. Амбиции у нас есть, мы всегда боремся за высокие места», — цитирует Гайича «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 25 августа, красно-синие сыграли вничью против «Оренбурга» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ. На текущий момент московские армейцы располагаются на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с десятью баллами в активе.