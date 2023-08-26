«Зенит» — «Урал»: команды назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

26 августа в 15:00 (мск) в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» проведёт домашний матч с «Уралом».

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Сантос, Круговой, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Сиссе, Юшин, Егорыев, Шеттине.

На текущий момент подопечные Сергея Семака располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе. В прошлом туре сине-бело-голубым удалось одержать победу в принципиальном противостоянии над «Спартаком» (3:1).

«Урал» выдал лучший старт в своей истории, и на данный момент подопечные Виктор Гончаренко занимают вторую строчку с 13 баллами. В прошлом туре уральцы одержали гостевую победу над «Балтикой» (1:0).