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Ари заявил, что может вернуться в России, чтобы сыграть в Медиалиге

На его счету два матча за российскую сборную.
26 августа 2023 14:30
автор: Виталий Овсянников

37-летний нападающий Ари, ранее выступавший за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», заявил, что может вернуться в российский футбол и поиграть в Медиалиге.

«Я хочу приехать в Россию в сентябре для игры в один из клубов Медиалиги. Есть пару команд, которые мной интересуются, но их названия раскрывать пока не хочу. Мой приезд зависит от того, пройдут они отбор в МФЛ или нет. Мне еще неделю играть здесь, в Бразилии, дальше — я свободен. Если поступит хорошее предложение, то приеду в Россию на месяц поиграть в Медиалиге», — заявил 37-летний Ари в интервью Sport24.

Напомним, 26 июля 2018 года бразильский футболист получил российское гражданство. На его счету два матча за сборную России.

источник: Sport24.ru
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