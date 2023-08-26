Ари заявил, что может вернуться в России, чтобы сыграть в Медиалиге

37-летний нападающий Ари, ранее выступавший за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», заявил, что может вернуться в российский футбол и поиграть в Медиалиге.

«Я хочу приехать в Россию в сентябре для игры в один из клубов Медиалиги. Есть пару команд, которые мной интересуются, но их названия раскрывать пока не хочу. Мой приезд зависит от того, пройдут они отбор в МФЛ или нет. Мне еще неделю играть здесь, в Бразилии, дальше — я свободен. Если поступит хорошее предложение, то приеду в Россию на месяц поиграть в Медиалиге», — заявил 37-летний Ари в интервью Sport24.

Напомним, 26 июля 2018 года бразильский футболист получил российское гражданство. На его счету два матча за сборную России.