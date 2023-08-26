Масалитин рассказал, из-за чего ЦСКА потерял очки в матче с «Оренбургом»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, из-за чего армейцы не смогли обыграть «Оренбург» (1:1) в 6-м туре РПЛ.

ЦСКА не смог обыграть худшую команду РПЛ. Не помог даже долгожданный новичок

«Вчера никакого движения не было, особенно впереди. Снова оборонялись. То, что сыграли вничью, это им в какой-то степени еще повезло. С чем это связно? Тут цепь такая — возможно, из-за того, что нет в воротах Акинфеева, команда себя немного не так чувствует сзади, травмы защитников, повреждение того же Гайча, отъезд Зайнутдинова в Турцию, никак не может набрать форму Чалов, от которого очень много зависит впереди», - приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

После шести туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает пятое место, «Оренбург» набрал второе очко в сезоне, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

В седьмом туре 3 сентября ЦСКА встретится в Москве с действующим чемпионом России – «Зенитом», а «Оренбург» сыграет дома с «Сочи».