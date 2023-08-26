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Решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Краснодаром» признано верным

Матч прошел на арене «быков».
26 августа 2023 14:42
автор: Александр Поволоцкий

Департамент судейства РФС разобрал эпизод с назначение пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Краснодаром».

Напомним, что встречу 5-го тура РПЛ обслуживала бригада судей во главе с Евгением Кукуляком. Матч заершился вничью - 1:1. Эдуард Сперцян не реализовал пенальти на 22-й минуте.

«Вратарь стремится сыграть в мяч, но не успевает сделать это, после чего совершает очевидную подножку, которая не позволяет атакующему игроку двигаться к мячу. Поскольку нарушение не является грубой игрой, предупреждение вратарю не выносится», – говорится в видеоролике с пресс-службы РФС.

На данный момент «Краснодар» с 14 очками после шести игр сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (6) идет 10-м.

источник: РФС
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